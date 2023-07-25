Арістов написав заяву через кілька годин після публікації розслідування щодо нього та реакції своєї партії

Народний депутат від партії «Слуга народу» та заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Юрій Арістов написав заяву на позбавлення його депутатського мандату. Раніше, цього ж дня журналісти «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела повідомили про те, що нардеп у середині липня відпочивав у 5-зірковому готелі на Мальдівах.

Про заяву Арістова повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок, 25 липня. Юрій Арістов швидко відреагував на скандал щодо його перебування у готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові.

«Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 81 Конституції України та пункту 1 ст. 4 закону України "Про статус народного депутата України" повідомляю про складання повноважень народного депутата», – йдеться у заяві Арістова, датованій 25 липня.

Заява Арістова про складання мандата народного депутата / Фото Руслана Стефанчука

За словами Руслана Стефанчука, заяву народного депутата розглянуть на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Нагадаємо, журналісти «Слідство.Інфо» повідомили 25 липня, що помітили Юрія Арістова у п'ятизірковому готелі. Працівники готелю підтвердили, що Арістов був їхнім гостем, але сказали, що він уже виселився. Вартість проживання на двох людей за одну ніч у готелі варіюється від 100 тис. грн до 323 тис. грн за віллу. Також у готелі є пропозиція за понад мільйон гривень за одну ніч. В якій віллі відпочивав Арістов, невідомо.

На розслідування відреагував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який ініціював питання негайного призупинення членства у фракції нардепа Арістова. Через кілька годин після заяви Арахамії Арістов написав заяву про складання мандату.