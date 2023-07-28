Юрій Арістов був народним депутатом від «Слуги народу», але після скандалу з відпочинком на Мальдівах склав депутатські повноваження

Печерський суд Києва у п’ятницю, 28 липня, обрав запобіжний захід Юрію Арістову, якого напередодні Верховна Рада позбавила депутатського мандата. Як повідомило «Суспільне», Арістову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Це означає, що на нього покладено низку обов’язків, однак під арештом він не перебуватиме.

Арістова зобов'язали до 27 вересня прибувати на виклик судді та прокурора, носити електронний засіб контролю, здати документи і заборонили виїзд за кордон.

Сам Арістов заявив, що його відпочинок на Мальдівах був політичною та морально-етичною помилкою. Він також зазначив, що рішення суду не визнає і буде захищатися.

Як зазначили у Державному Бюро розслідувань, Арістова підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані. 27 липня за матеріалами розслідування ДБР та СБУ генпрокурор повідомив нардепові про підозру у внесенні до документів завідомо неправдивих відомостей.

У ДБР встановили, що народний депутат вніс до офіційних документів свідомо неправдиві відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України. Це було зроблено для відпочинку нардепа з його сім’єю в одному із готелів на Мальдівах.

Арістов склав депутатські повноваження після того, як про його відпочинок на Мальдівах розповіли журналісти. 26 липня правоохоронці провели обшуки в Арістова, а 27 липня Верховна Рада позбавила його депутатських повноважень.