Юрія Арістова в середині липня помітили на 5-зірковому курорті Waldorf Astoria Maldives

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели обшуки у народного депутата Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом «службового відрядження». Про це повідомили прес-служби відомств зранку у середу, 26 липня.

Встановлено, що у середині липня цього року заступник голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп фракції «Слуга народу» Юрій Арістов перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

«За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця», – інформують в СБУ.

Загалом у період з 5 червня по 22 липня 2023 року він перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки. Там 10 липня дистанційно Арістов відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Крім того, Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном. Кримінальне провадження розслідується за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.

Нагадаємо, 25 липня видання «Слідство.Інфо», посилаючись на свої джерела, оприлюднило розслідування про заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга народу» Юрія Арістова. За даними журналістів, у середині липня депутат відпочивав у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Після розслідування журналістів, Юрій Арістов написав заяву про складання мандату народного депутата.