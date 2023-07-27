Вже колишньому народному депутатові Юрію Арістову повідомили про підозру після відпочинку на Мальдівах

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому народному депутатові від «Слуги народу» Юрію Арістову, який у липні відпочивав на Мальдівах, за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Як повідомило в четвер, 27 липня, Державне бюро розслідувань, про підозру Арістову повідомив генпрокурор Андрій Костін, який 25 липня відкрив кримінальне провадження з приводу виїзду Арістова на Мальдіви..

«Працівники ДБР встановили, що народний депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України. Це було зроблено для відпочинку нардепа з його сім’єю в одному із готелів на території Мальдівської Республіки», – сказано в повідомленні ДБР.

Зазначимо, що прізвище народного депутата відсутнє в повідомленні ДБР, однак з нього випливає, що йдеться саме про Арістова.

Нагадаємо, в середині липня журналісти помітили на той час заступника оборонного комітету парламенту Юрія Арістова на 5-зірковому курорті Waldorf Astoria Maldives. Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі варіюється від 100 тис. грн за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тис. грн за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч – з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

Невдовзі після того, як журналісти повідомили про це, Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень. 27 липня Верховна Рада позбавила Арістова мандата.

Також зазначимо, що 26 липня правоохоронці провели обшуки в Арістова. Вони повідомили, що у період з 5 червня по 22 липня 2023 року він перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви. Там 10 липня дистанційно Арістов відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт Арістова з відмітками про виїзд на Мальдіви.