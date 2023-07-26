Раніше Деккерт опублікувала фото з нардепом на відпочинку в Карпатах

Підсанкційний народний депутат Олександр Дубінський, відомий гучними скандалами у Верховній Раді, зміг виїхати за кордон під приводом супроводу хворого батька. У середу, 26 липня, співзасновник партії «Демократична сокира» Антон Швець повідомив, що помітив нардепа у нещодавньому дописі його дівчини, Олени Деккерт, в Instagram.

За його словами, Олександр Дубінський наразі перебуває в іспанській Барселоні, де проживає Деккерт. На світлині, опублікованій Оленою Деккерт 25 липня, видно татуювання, яке є в Олександра Дубінського на нозі. Також дівчина 42-річного нардепа раніше опублікувала романтичну світлину з Дубінським у Карпатах.

У вівторок, 25 липня, Антон Швець повідомив про те, що в червні МОЗ звернулось до Держприкордонслужби з проханням посприяти нардепу Дубінському виїхати за кордон для супроводу хворого батька, Анатолія. Водночас, зазначає діяч, батько Дубінського весь час проживав у тимчасово окупованому Донецьку.

Нещодавно Дубінський отримав дозвіл від МОЗ виїхати разом із батьком, проте куди саме, не уточнюється. Він підтвердив, що виїхав за кордон з батьком через те, що в Україні немає можливостей для його лікування.

Ні скандальний нардеп, ні його дівчина наразі не прокоментували ситуацію.

Зазначимо, Олена Деккерт пов'язана із ще одним скандальним нардепом з фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським, відомим своєю антиукраїнською позицією та зв'язком з олігархом Ігорем Коломойським, з яким співпрацював і Дубінський. Олена Деккерт була першою помічницею депутата станом на жовтень 2020 року. Як і Олександр Дубінський, Деккерт працювала на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, нардеп Дубінський перебуває під санкціями США з 2021 року. Причиною стала дотичність Олександра Дубінського до пов'язаної з Росією мережі закордонного впливу, яка намагалася втрутитися в американські вибори. Того ж року Дубінського виключили з партії «Слуга народу», після чого він переобрався як позафракційний депутат.

У 2019 році Дубінського підозрювали у можливій корупційній схемі у Верховній Раді. За даними САП, разом з Олександром Дубінським у парламенті могли отримувати хабарі 11 нардепів по 30 тис. доларів кожен. Також Дубінський неодноразово виголошував антиукраїнські заяви. До прикладу, нардеп назвав гасло «Слава Україні» нацистським.

Олександр Дубінський неодноразово потрапляв у скандали щодо його незадекларованого майна на кілька мільйонів доларів. За даними журналістів Bihus.infо, Дубінський не задекларував 24 квартири та автопарк із 17 авто бізнес-класу. За фактом розслідування Офіс Генпрокурора відкрив справу про можливе ухилення від податків через недекларування.