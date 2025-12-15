Під атакою також була філія Новошахтинського заводу нафтопродуктів

В ніч на понеділок, 15 грудня, безпілотники протягом тривалого часу атакували Москву та Підмосков’я. Про це повідомляв мер Москви Сєргєй Собянін. Тоді як у Бєлгороді, за словами губернатора В’ячєслава Гладкова, внаслідок ракетного удару зафіксували пошкодження інженерної інфраструктури.

Собянін зазначав, що від вечора 14 грудня й до ранку 15 грудня Москву атакували безпілотники. Через це в аеропорту «Шереметьєво» ввели план «килим». Вибухи лунали як в самій російській столиці, так і в Підмосков'ї. Мер Москви повідомляв про нібито збиття близько 15 безпілотників, наслідків обстрілу, за його словами, не зафіксували.

Тоді як губернатор Бєлгородської області В’ячєслав Гладков заявив про ракетний удар по Бєлгороду і серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Телеграм-канал Astra пише, що у Бєлгороді після прильоту в районі ТЕЦ «Луч» піднявся стовп диму. У жителів декількох районів були перебої зі світлом.

Обстріл ТЕЦ «Луч» у Бєлгородській області

Крім цього, Ростов і область також зазнали масованої атаки. Однією з ймовірних цілей могла бути філія Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Також через пошкодження ЛЕП у Кам'янському районі зупинено роботу водозабору та насосної станції.

Обстріл Новошахтинського заводу нафтопродуктів

Нагадаємо, у ніч на неділю, 14 грудня, дрони атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області, НПЗ у Ярославлі та Краснодарському краї.