Другу чергу Podolyany Mall відкриють у квітні 2026 року

Найбільший ТРЦ Тернополя «Подоляни» анонсував відкриття другої черги комплексу на квітень 2026 року – Podolyany Mall. Одна з новацій модернізації комплексу – сучасне протирадіаційне укриття, площею 3000 м2, повідомляє LIGA.

Окрім торгових галерей, у новій будівлі планують дитячий розважальний центр і фуд-корт з виходом на тераси. Після добудови загальна площа ТРЦ зросте на третину – з 50 тис. до 71 тис. м2, хоча другу чергу добудовували як окрему будівлю. ТРЦ розташований на околиці Тернополя.

«Приміщення відповідає усім вимогам, також щодо вентиляції, протипожежної системи, укомплектоване душовими кабінами, санвузлом, лавами», – розповіла директорка з розвитку ТРЦ Тетяна Чубак.

За її словами, укриття раніше функціонувало на території заводу, на місці якого згодом побудували першу чергу ТРЦ «Подоляни». За останній рік сховище реконструювали під потреби торгівельного центру. У сховищі зможе перебувати одночасно близько 4500 людей. Це перше велике укриття на заході України, що є протирадіаційним, розповіли у ТРЦ.

Також біля центру з'явиться дворівневий паркінг на 13 000 м2. На даху буде сонячна електростанція потужністю 745 кВт, що забезпечить 70% незалежності ТРЦ від центрального енергопостачання.

Першу чергу ТРЦ «Подоляни» відкрили 18 років тому – у грудні 2007 року. На початку 2025 року повідомили, що центр матиме і третю чергу. Коли розпочнеться будівництво – наразі невідомо.

Додамо, що ТРЦ «Подоляни» через ТзОВ «Теркурій-2» володіє тернопільський підприємець Василь Чубак. Йому також належить однойменна торгова марка. Василь Чубак також є засновником низки бізнесів, що працюють на Тернопільщині і в інших областях. Зокрема, він є власником підприємства, що виготовляє панчішно-шкарпеткові вибори під торговою маркою «Теркурій».

У 2012 році за даними місцевих ЗМІ Василь Чубак балотувався до Верховної Ради як мажоритарник. Тернопільські журналісти писали, що в окрузі №167, від якого балотувався підприємець, його представники роздавали зимові шкарпетки потенційним виборцям.