Презентуватиме фільм та каталог засновник ГО «Гуляйпільські старожитності» Сергій Звілінський

У Львові презентують каталог виставки «Гуляйполе. Тимчасово переміщені історії» та презентують однойменний документальний фільм про порятунок історичної спадщини прифронтового міста на Запоріжжі.

Презентація каталогу та документального фільму відбудеться 8 січня о 18:00 в публічноісторичному просторі «Після тиші» (Львів, вул. Гребінки 6). Зареєструватись на подію можна за посиланням.

Із 2022 року ГО «Гуляйпільські старожитності» рятує історичну спадщину прифронтового регіону: евакуюють музейні зібрання та сімейні архіви, зберігають їх, реставрують та оцифровують, досліджують минуле Гуляйполя та навколишніх сіл. Багато історій доводиться збирати докупи з фрагментів пам’яті, так само як складати з уламків понівечені артефакти.

У 2025 році низка предметів та історій із Гуляйполя і регіону, що стосуються травматичних подій XX століття були представлені на виставці «Гуляйполе. Тимчасово переміщені історії» у публічноісторичному просторі «Після тиші». Каталог та фільм – підсумки цього проєкту.

Отримати примірник каталогу можна буде після презентації за донат на потреби ЗСУ.

«Під час події ми поговоримо про долю історичної спадщини регіону в умовах надзвичайної загрози, що вдалося врятувати, а що, на жаль, ні та як кожен з нас може докластися до збереження локальної історії», – повідомили організатори.

У презентації візьмуть участь історик та голова ГО «Гуляйпільські старожитності» Сергій Звілінський, режисерка та авторка документального фільму Анна Ютченко, координаторка виставки Анна Яценко та історик і голова ГО «Після тиші» Андрій Усач.