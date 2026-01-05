Люди вшановують памʼять загиблих внаслідок теракту на пляжі в Сіднеї

Внаслідок стрілянини, яка сталася 14 грудня в австралійському Сіднеї під час святкування Хануки, загинули шестеро українців. Про це у понеділок, 5 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, під час якої висловиви співчуття у звʼязку з грудневим терактом. Тоді внаслідок стрілянини на одному з сіднейських пляжів загинули щонайменше 15 людей.

«Шестеро жертв – українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 грудня, під час святкування Хануки на одному з пляжів Сіднею двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь по людях. Внаслідок теракту загинули щонайменше 16 людей. Ще близько трьої десятків зазнали поранень. Серед загиблих – один зі стрільців.

Поліція ідентифікувала стрілянину як терористичний акт та акт антисемітизму. Другого стрільця затримали.

Раніше стало відомо, що внаслідок теракту в Сіднеї загинув 87-річний емігрант з України Алекс Клейтман, який пережив Голокост. В Австралії він прожив майже 60 років.