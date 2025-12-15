Стрілянина сталася 14 грудня під час проведення фестивалю з нагоди єврейського свята Ханука

Однією з жертв теракту на пляжі в австралійському Сіднеї, що відбувся у неділю, 14 грудня, виявився 87-річний емігрант з України Алекс Клейтман. Про це повідомили у понеділок, 15 грудня, NBC News та Reuters.

Алекса Клейтмана було ідентифіковано як одного з тих, хто загинув 14 грудня на пляжі Бонді в результаті нападу. Смерть чоловіка підтвердила його дружина Лариса Клейтман.

Жінка розповіла, що перед трагедією почула кілька гучних звуків, а вже за мить побачила, як її чоловік упав на землю.

«Він прийшов на Бонді-Біч, щоб відсвяткувати Хануку. Для нас це завжди було дуже, дуже гарне свято протягом багатьох, багатьох років», – зазначила вона.

Алекс Клейтман пережив Голокост разом зі своєю матір’ю та молодшим братом у Сибіру. Після війни він разом із дружиною емігрував до Австралії.

Нагадаємо, стрілянина сталася 14 грудня під час проведення фестивалю з нагоди єврейського свята Ханука. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 людей та ще десятки отримали поранення. Австралійська поліція кваліфікувала напад як теракт і акт антисемітизму. Стрілянину влаштували двоє озброєних нападників. Один із них був ліквідований поліцією на місці, а другий – поранений і затриманий.