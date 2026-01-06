Група UDPR розробляє новий проєкт ВЕС на Волині

У Волинській області поблизу кордону з Польщею мають намір побудувати дві вітрові електростанції сукупною потужністю 40МВт. Це буде комплекс ВЕС на території Устилузької та Поромівської громад, яким опікуватиметься київська група компаній UDPR, що працює в галузі відновлюваної енергетики.

Як йдеться в повідомленні про планову діяльність, ТзОВ «Устилузька Вітроелектростанція» планує побудувати ВЕС неподалік міста Устилуг Володимирського району. Йдеться про встановлення до 4 вітроустановок загальною потужністю до 20МВт. ТзОВ «Поромівська Вітроелектростанція» має проєкт з аналогічними показниками поблизу села Поромів у тому ж районі.

«Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлюваного джерела енергії – вітру. Орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років і може бути продовжений залежно від технічних характеристик обраного типу основного обладнання», – йдеться в описі проєкту. Щорічна генерація кожної з майбутніх станцій очікується близько 68,1 тис. МВт/год.

У повідомленні вказано, що одна ВЕС займатиме близько 15 га території, з-поміж них «4 га для обладнання ВЕС, до 11 га під опори повітряних ліній або кабельну лінію».

«Кабельні лінії 35 кВ орієнтовною довжиною 10 км будуть прокладатися на глибині півтора метра, що ніяким чином не буде заважати обробці земельних ділянок», – наголошено в повідомленні.

«Устилузька Вітроелектростанція» та «Поромівська Вітроелектростанція» – це дві споріднені компанії, що мають спільних власників. Перша була зареєстрована у вересні 2025 року та має 50 тис. грн статутного капіталу, друга – у травні 2025-го, її капітал становить 300 тис. грн. Сукупний земельний банк обох компаній наразі становить близько 20 га у прикордонній зоні (земля в оренді або у власності цих ТзОВ).

Платформа YouControl зараховує ці дві компанії до інвестиційно-девелоперської групи UDPR, яка працює в галузі відновлюваної енергетики, зокрема, займається проєктуванням та будівництвом сонячних та вітрових станцій. Її власниками є київські бізнесмени Сергій та Костянтин Євтушенки. Раніше UDPR входила до орбіти українського мільярдера, власника холдингу UFuture та народного депутата у 1998-2014 рр. Василя Хмельницького, проте нині він відсутній у переліку її володільців.

Торік UDPR продала групі ОККО проєкт вітроелектростанції у Волинській області потужністю 192 МВт.

Сергій Євтушенко – український бізнесмен, який також має досвід роботи на державній службі. Зокрема, у 2011-2014 рр. він працював на керівній посаді у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проєктами (Держінвестпроєкт) під керівництвом Владислава Каськіва, а у 2014-2015 рр. очолював це агентство. У 2016-му Сергій Євтушенко разом з Василем Хмельницьким став співзасновником UDPR, а за чотири роки став його партнером в інноваційному парку UNIT.City.

Його брат Костянтин Євтушенко нині є керівним партнером в UNIT.City. Широкому загалу він насамперед відомий завдяки участі у розважальному шоу «Холостяк» телеканалу СТБ у 2014 році. Як раніше писав ZAXID.NET, підприємець родом зі Львова, проте ще 25 років тому переїхав до Києва.

До слова, в Україні вартість будівництва 1 МВт вітрової електростанції коливається між 1,2 і 1,5 млн євро. Відповідно, 40 МВт потужності нового вітропарку на Волині можуть стати інвесторові приблизно у 48-60 млн євро.