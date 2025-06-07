Антимонопольний комітет дозволив групі компаній ОККО викупити у девелопера UDPR проєкт вітроелектростанції у Волинській області потужністю 192 МВт. Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 5 червня.

Як вказано в рішенні, компанія «ОККО-Драйв» придбає проєкт ВЕС через GNG Retail Limited, яке своєю чергою придбає понад 50% статутного капіталу в ТОВ «Волинь Вест Вінд-1», ТОВ «Волинь Вест Вінд-2» і ТОВ «Волинь Вест Вінд-3». Зараз вони належать девелоперській компанії UDPR.

Йдеться про будівництво ВЕС у селі Затурці Волинської області. Наразі вони перебувають на етапі розробки. За інформацією Forbes, потужність майбутньої електростанції становить 192 МВт.

UDPR – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики, бенефіціарами якої є Василь Хмельницький і Сергій Євтушенко. Компанія розробляє сонячні та вітрові електростанції.

У 2023 році група компаній ОККО, заснована львівським бізнесменом Віталієм Антоновим, анонсувала інвестиції в альтернативну енергетику на суму 500 млн євро упродовж найближчих кількох років. А у 2024 році компанія купила проєкт вітрової електростанції потужністю 150 МВт на Волині. Її будівництво профінансує Міжнародна фінансова корпорація, що входить до групи Світового банку.

Загалом до 2030 року ОККО планує побудувати 600 МВт вітроелектростанцій, 200 МВт сонячних електростанцій і 150 МВт установок зберігання енергії. У квітні компанія залучила 157 млн євро для вітрової електростанції на Волині, додавши 68 млн євро власних інвестицій.