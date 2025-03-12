Наразі у Володимирському районі на Волині тривають підготовчі роботи

Компанія Onur Group на замовлення холдингу ОККО Group будує на Волині вітрову електростанцію на 25 вітряків. Нова вітроелектростанція матиме потужність 150 МВт.

Як повідомила пресслужба Onur, компанія реалізовує проєкт з будівництва вітрової електростанції для компанії OKKO. На об’єкті завершили підготовчі роботи, влаштували буроін’єкційні палі та нижні шари основи під’їзних шляхів. Наразі підрядник закладає фундаменти, прокладає комунікацій і готує майданчики для складування компонентів вітрових електроустановок.

Новий енергетичний обʼєкт розташований у Володимирському районі на Волині і матиме потужність 150 МВт. Завершити будівельні роботи планують до середини літа 2025 року.

У 2023 році група компаній ОККО, заснована львівським бізнесменом Віталієм Антоновим, анонсувала інвестиції в альтернативну енергетику на суму 500 млн євро упродовж найближчих кількох років. А у 2024 році компанія купила проєкт вітрової електростанції потужністю 150 МВт на Волині. Її будівництво профінансує Міжнародна фінансова корпорація, що входить до групи Світового банку.

Додамо, що за даними Forbes, Onur Group входить у топ-10 найбільших виробників альтернативної енергетики в Україні. Із 2019 року компанія побудувала вже 12 об’єктів, зокрема сонячні електростанції в Хмельницькій, Житомирській та в Чернівецькій областях.