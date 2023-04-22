Відновлювальна енергетика стає світовим трендом

Компанія ОККО, заснована львівським бізнесменом Віталієм Антоновим, у найближчі 2-3 роки інвестує до 500 млн євро у проекти з відновлювальної енергетики у західних і центральних областях України. Про це ZAXID.NET повідомили у компанії.

Компанія планує реалізовувати проекти на різній стадії готовності. Ідеться про вітрові і сонячні електростанції.

«Ми займаємось не тільки реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗК, але й продажем міндобрив, агропродукції, природного газу та електроенергії тощо. Ми розширюємо спектр своєї діяльності і закономірним рішенням для нас стала зацікавленість у виробництві електроенергії. Ми бачимо потенційний розвиток енергетики в Україні, світові тренди у відновлювальній енергетиці і ухвалили стратегічне рішення впроваджувати та розвивати такі проекти», – розповіли ZAXID.NET в компанії ОККО.

Конкретні локації, де реалізовуватиметься проекти, у компанії не називають, але зазначають, що Львівську область, як таку, що розташована на заході, потенційно розглядають.

Раніше СЕО компанії Василь Даниляк повідомляв, що планується інвестувати 200 млн доларів у «зелений» проект на заході України, для цього ОККО придбала проект на стадії готовності до будівництва у своїх партнерів.

У січні 2023 року компанія розмістила на сайті з пошуку працівників вакансію технічного директора відновлювальної енергетики. Серед обов’язків такого керівника ідеться про співпрацю з підрядниками на етапі проектування та будівництва сонячних і вітрових електростанцій. Вакансія вже закрита.

Основним акціонером компанії ОККО є Віталій Антонов, а серед міноритарних акціонерів – Європейський банк реконструкції і розвитку.