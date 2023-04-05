Серед найбільших бізнесів в Україні є бензиновий бізнес холдингу ОККО груп

Три львівські компанії увійшли до топ-100 бізнесів із найбільшим обігом коштів у 2022 році. Всі вони змогли суттєво наростити обіг під час воєнного року.

Перелік найбільших компаній України за 2022 рік склав портал Opendatabot на основі даних Держстату та Мінцифри.

Так, на 11-му місці серед найбільших українських бізнесів опинилось ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», що у 2022 році наростило обіг коштів на майже 26 млрд грн – із 41,5 до 67,3 млрд грн. Це компанія зі сфери львівського бізнесмена Віталія Антонова.

На 28-му місці – «ДТЕК Західенерго», що належить до групи компаній Ріната Ахметова. Компанія наростила обіг на понад 16 млрд грн – із 20,1 до 36,7 млрд грн.

На 65-му місці – ТОВ «Львівенергозбут», обіг якого зріс із 10,3 млрд грн у 2021 році до 16 млрд у 2022 році. Компанію пов'язують із братами Суркісами.

Також до топ-100 найбільших українських бізнесів потрапили дві ІТ-компанії, що мають великі офіси у Львові – це EPAM Systems і GlobalLogic. Перша наростила обіг коштів із 14,7 до 20,2 млрд грн у 2021 і 2022 році відповідно, друга – із 7,7 до 11,5 млрд грн відповідно (52-ге і 87-ме місця у топ-100).

Окрім того, до переліку найбільших українських компаній увійшло ТОВ «Нестле Україна», що має відокремлену філію у Львові. Утім, обіг коштів компанії зріс несуттєво у порівнянні з енергетичними бізнесами – із 10,9 до 12 млрд грн.

Серед 100 найбільших бізнесів України за підсумками 2022 року є і три волинські компанії – ТОВ «ВОГ Ресурс», ТОВ «Вест Петрол Маркет», ТОВ «Вест Кард», що представлені мережею АЗС WOG.

На 98-му місці у переліку найбільших українських бізнесів – ТОВ «Сіефджі Трейдинг» із Тернополя, що займається оптовою торгівлею хімічними продуктами.

Аналітики Opendatabot зазначають, що у 2022 році потужний ріст зафіксовано у бізнесів, що працюють у галузях постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (переважно державні компанії), у частини підприємств оптової торгівлі (до яких належать, зокрема, мережі АЗС), компанії з видобування вугілля, виготовлення металопродукції та її продажу.

За рік найбільше зросли показники таких компаній, як «Енергоатом», «Нафтогаз трейдинг», ОККО, Укрспецекспорт та кількох регіональних представництв ДТЕК.

Менш вдалим був рік у бізнесів, що працюють у сферах наземного та трубопровідного транспорту й телекомунікацій. До того ж, значних збитків зазнала частина металургійних підприємств, знищених внаслідок бойових дій.