Ініціативу втілили завдяки співпраці з компанією SoftServe

У четвер, 9 березня, «Інвест офіс» презентував веб-платформу, де підприємці можуть отримати інформацію про фінансування та розвиток свого бізнесу, а також про інвестиційні об'єкти регіону. Ініціативу втілили завдяки співпраці з компанією SoftServe.

У 2022 році «Інвест офіс» спільно зі Стамбульським центром розвитку підприємництва провів дослідження серед бізнесу Львівського регіону. За його результатами, 46% підприємців ніколи не користувалися зовнішнім фінансуванням. До прикладу, ґрантами. Тому команда «Інвест офісу» ініціювала створення веб-платформи, яка обʼєднує всі можливості для бізнесу Львівського регіону та країни.

“Наше завдання – інформувати про наявні можливості, навчати ними користуватися та підсилювати підприємців ресурсно. Раніше, щоб знайти додаткове фінансування бізнес Львівщини мав шукати його на різних веб-порталах. Ми зібрали всі актуальні програми підтримки та інвестиційні можливості регіону на одній онлайн-платформі. Уніфікували їх, зробивши інформацію максимально зручною для практичного використання”, – розповідає директор «Інвест офісу» Тарас Єлейко.

Окрім додаткового фінансування, на сайті є інформація про земельні ділянки та обʼєкти нерухомості Львівського регіону. Загалом на мапі зараз є 290 об'єктів: 180 земельних ділянок і 110 об'єктів нерухомості. За словами ініціаторів створеної платформи, базу продовжують надалі доповнювати. Також має відбутися синхронізація з Prozorro, тож об'єктів буде ще більше. Це допоможе підприємцям, які планують розширення або релокацію, знайти кращий варіант для своїх потреб. Також на ресурс можна подати свій обʼєкт, після розгляду заявки його розмістять на платформі.

Ознайомитися із переліком інвестиційних об'єктів та з інформаціюєю щодо фінансування та розвитку бізнесу можна за посиланням. Реалізувати проект вдалося завдяки компанії SoftServe, ІТ-фахівці якої розробили платформу на волонтерських засадах.