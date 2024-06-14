Вітрова електростанція, імовірно, буде розміщена у Волинській області

Міжнародна фінансова корпорація, що входить до групи Світового банку, і концерн «Галнафтогаз» львівського бізнесмена Віталія Антонова підписали мандатний лист про фінансування будівництва вітрової електростанції. Про це повідомив віцепрезидент IFC (Міжнародної фінансової корпорації) Альфонсо Гарсія Моро.

Мандатний лист сторони підписали під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, що днями відбулася у Берліні.

Ідеться про будівництво вітрової електростанції потужністю 150 МВт. Про суму фінансування наразі не повідомляється.

Як повідомляв ZAXID.NET, торік група компаній ОККО анонсувала інвестиції в альтернативну енергетику на суму 500 млн євро упродовж найближчих кількох років. А цьогоріч компанія купує проєкт вітрової електростанції потужністю 150 МВт на Волині.

Окрім того, компанія ОККО будує біоетанольний завод у Тернопільській області, 60 млн євро на це будівництво виділяє Європейський банк реконструкції і розвитку. Також компанія анонсувала будівництво біодизельного заводу і придбала частку в агрокомпанії тернопільського бізнесмена Петра Гадза для отримання сировини для своїх зелених проєктів.