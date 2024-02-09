Власником проекту є група компаній ТКС, що, серед іншого, займається будівництвом під торговою маркою Greenville

Антимонопольний комітет України 1 лютого надав дозвіл компанії GNG Retail Limited, зареєстрованій на Кіпрі, на придбання компаній «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь» і «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3». Про це ідеться в опублікованому 9 лютого повідомленні на сайті АМКУ.

Компанія GNG Retail Limited є власником холдингу ОККО Group, що торік анонсував інвестиції у проекти відновлювальної енергетики у центрі та на заході України на суму 500 млн євро.

«Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь» і «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3» є частиною АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Грінвіль» і належать до групи ТКС Івана і Сергія Торських. Їхнім власником зазначений Іван Торський. Структура групи ТКС включає бізнес із розвитку житлової та комерційної нерухомості, проекти альтернативної енергетики та будівництво.

За інформацією Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, пише mind, компанії мають намір звести вітроелектростанцію потужністю 150 МВт у Володимирському районі Волинської області.

Як інформував ZAXID.NET, компанія ОККО, заснована львівським бізнесменом Віталієм Антоновим, у 2023 році анонсувала, що у найближчі 2-3 роки інвестує до 500 млн євро у проекти з відновлювальної енергетики у західних і центральних областях України. Компанія планує реалізовувати проекти на різній стадії готовності. Ідеться про вітрові і сонячні електростанції.