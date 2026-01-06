Загалом у Львові визначено 82 локації для станцій зарядки електромобілів

Станції для зарядки електротранспорту у Львові та в населених пунктах Львівської громади встановлюватимуть на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу та склад конкурсної комісії у вівторок, 6 січня, затвердив виконавчий комітет міськради Львова, повідомляє пресслужба ЛМР.

Раніше той, хто хотів встановити зарядну станцію, мав звернутися через ЦНАП в департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури, де готували пакет дозвільних документів.

Тепер конкурсна комісія у складі чиновників та депутатів ЛМР оголошуватиме конкурс на встановлення зарядних станцій за визначеними адресами, яких у Львові є 82 (на 26-ти з них зарядні станції вже встановлені). Комісія погоджуватиме термін подання документів, дату, час та місце проведення конкурсу, перелік необхідних документів для участі в конкурсі тощо.

У конкурсі зможуть брати участь фізичні особи, ФОПи чи юридичні особи. Вони зможуть подавати заявку на встановлення станції зарядки електротранспорту як за однією адресою, так і за кількома.

Якщо на певну адресу буде лише одна заявника, то заявник автоматично отримає право на встановлення станції зарядки. У випадку, коли заявників двоє і більше, відбуватиметься конкурс для вибору найкращої пропозиції.

«Хочемо, щоб інфраструктура для електромобілів не просто максимально розширювалася, але й була якісною. Основна ціль конкурсу – це створення конкурентного середовища, щоб мати змогу вибрати найкращі умови, рішення і пропозиції: встановлення потужних зарядних станцій з більшою кількістю портів, кращим технологічним обладнанням, кращим програмним забезпеченням», – прокоментував заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Дмитро Пецій.