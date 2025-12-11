Популярність BYD в Україні зростає

У листопаді в Україні зареєстрували понад 11 тис. електротранспортних засобів (BEV). Це майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром». Основну частину реєстрацій традиційно склали легкові електромобілі – 10 766 одиниць. З них 3 172 авто були новими (зростання на 374%), а 7594 – уживаними (зростання на 159%).

Сегмент комерційних BEV поповнився 239 автомобілями, з яких 17 – нові. Для порівняння, у листопаді 2024 року з 145 комерційних BEV лише 18 були новими.

Укравтопром також назвав найпопулярніші моделі місяця:

BYD Leopard 3 – 385 одиниць; VW ID.UNYX – 298; BYD Song Plus EV – 282; ZEEKR 7X – 221; BYD Sea Lion 06 – 219.

Серед імпортованих уживаних електромобілів лідирують:

Tesla Model Y – 931 одиниці; Tesla Model 3 – 862; Nissan Leaf – 647; KIA Niro EV – 422; Hyundai Kona Electric – 347.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на ключових світових ринках продажі Tesla різко скорочуються. Зокрема, зниження попиту на ці авто фіксують у Європі, Китаї та США.

Зауважимо, що у жовтні українці купили 7 800 нових авто, що теж було найвищим показником за останні 13 місяців. Бренд BYD став лідером продажів. Загалом у 2025 році в Україну завезли майже 62 тисячі нових електромобілів, з яких 92% – з Китаю.

Пожвавлення попиту на електромобілі серед українців в останні місяці пов’язана з тим, що пільги на імпорт електрокарів діють до 1 січня 2026 року. Після цього терміну українці повернуться до сплати податків. Пільговий режим для імпорту електромобілів передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (20%) і ввізного мита (10%). Єдиним податком залишається акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину місткості батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.