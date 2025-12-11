Українці купили понад 11 тис. електрокарів у листопаді: які моделі найпопулярніші
Реєстрації електромобілів зросли майже втричі в порівнянні з листопадом минулого року, BYD і Tesla – у лідерах
У листопаді в Україні зареєстрували понад 11 тис. електротранспортних засобів (BEV). Це майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром». Основну частину реєстрацій традиційно склали легкові електромобілі – 10 766 одиниць. З них 3 172 авто були новими (зростання на 374%), а 7594 – уживаними (зростання на 159%).
Сегмент комерційних BEV поповнився 239 автомобілями, з яких 17 – нові. Для порівняння, у листопаді 2024 року з 145 комерційних BEV лише 18 були новими.
Укравтопром також назвав найпопулярніші моделі місяця:
- BYD Leopard 3 – 385 одиниць;
- VW ID.UNYX – 298;
- BYD Song Plus EV – 282;
- ZEEKR 7X – 221;
- BYD Sea Lion 06 – 219.
Серед імпортованих уживаних електромобілів лідирують:
- Tesla Model Y – 931 одиниці;
- Tesla Model 3 – 862;
- Nissan Leaf – 647;
- KIA Niro EV – 422;
- Hyundai Kona Electric – 347.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на ключових світових ринках продажі Tesla різко скорочуються. Зокрема, зниження попиту на ці авто фіксують у Європі, Китаї та США.
Зауважимо, що у жовтні українці купили 7 800 нових авто, що теж було найвищим показником за останні 13 місяців. Бренд BYD став лідером продажів. Загалом у 2025 році в Україну завезли майже 62 тисячі нових електромобілів, з яких 92% – з Китаю.
Пожвавлення попиту на електромобілі серед українців в останні місяці пов’язана з тим, що пільги на імпорт електрокарів діють до 1 січня 2026 року. Після цього терміну українці повернуться до сплати податків. Пільговий режим для імпорту електромобілів передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (20%) і ввізного мита (10%). Єдиним податком залишається акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину місткості батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.