МОН оголосило про вибори ректора Лісотехнічного університету у Львові
Вибори ректора відбудуться через два місяці
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного лісотехнічного університету України. Про це повідомили на сайті відомства 13 травня.
Кандидати можуть зголоситися впродовж двох місяців з дня опублікування оголошення.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років.
Чинним ректором НЛТУ є доктор економічних наук, професор Володимир Загорський. Його обрали ректором університету у 2021 році.
