Вибори ректора відбудуться через два місяці

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного лісотехнічного університету України. Про це повідомили на сайті відомства 13 травня.

Кандидати можуть зголоситися впродовж двох місяців з дня опублікування оголошення.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років.

Чинним ректором НЛТУ є доктор економічних наук, професор Володимир Загорський. Його обрали ректором університету у 2021 році.