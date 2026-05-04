Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка

Міністерство культури України проведе вибори на посаду ректора Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. До призначення керівника тимчасово виконувати обов’язки ректора академії буде Ярослав Олексів. До цього заклад понад 25 років очолював Ігор Пилатюк.

«Міністерство вдячне Ігорю Пилатюку за багаторічну роботу та вагомий внесок у розвиток Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка та всієї системи мистецької освіти. Він очолював заклад понад 25 років, а з серпня 2024 року виконував обов’язки ректора», – вказано у повідомленні міністерства.

До призначення керівника тимчасово виконувати обов’язки ректора академії буде Ярослав Олексів, професор кафедри народних інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка. Його завдання – підтримка стабільної операційної діяльності установи до обрання нового керівника у встановленому законом порядку

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ректор закладу вищої освіти обирається за конкурсною процедурою. Завдання міністерства – забезпечити відкритий, чесний і зрозумілий процес виборів, який матиме довіру колективу та суспільства.

Проведення виборів ректора є важливим етапом подальшого розвитку академії та посилення її інституційної спроможності. Наразі дату проведення виборів ректора ще не оголосили.