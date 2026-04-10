Ректор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Ігор Пилатюк подав до НАЗК декларацію про доходи за 2025 рік, вказавши новий кросовер за 1,5 млн грн та нерухомість на Волині.

Як вказано у декларації, у 2025 році Ігор Пилатюк отримав 928 тис. грн зарплати у Львівській музичній академії, а також 291 тис. грн пенсії та 55 тис. грн стипендії від Національної академії мистецтв. Його дружина Олена Пилатюк отримала загалом 474 тис. грн зарплати у Львівській музичній академії та ще 121 тис. грн у Львівській школі мистецтв №9.

У 2025 році Ігор Пилатюк став власником кросовера Toyota RAV4 (2025 року випуску), а також земельних ділянок і житлового будинку (46 м²) у Шацькій ТГ на Волині. Окрім цієї нерухомості, подружжя декларує дві квартири (46,6 м², 144,9 м²) у Львові, дві ділянки та будинок (264,5 м²) у Винниках, а також землю та будинок (105 м²) на Прикарпатті.

Ректор музичної академії декларує чотири скрипки, дві з них виготовлені у XVIII ст.

71-річний музикант Ігор Пилатюк є народним артистом України та має чимало відзнак та нагород. Із 1999 року він очолив Вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка, який згодом реформували у Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка.

