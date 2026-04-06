У рейтингу врахована заробітна плата ректорів за основним місцем праці

31 березня завершився термін подання декларацій про доходи за 2025 рік. Видання «Слово і діло» дослідило зарплати ректорів 20 найпопулярніших університетів країни. Найбільшу зарплату отримав ректор КНУ імені Шевченка Володимир Бугров – 1,5 млн грн.

У рейтингу врахована заробітна плата ректорів за основним місцем праці, тобто в університеті. Гонорари, доплати, робота за сумісництвом та інші доходи не враховані.

Рейтинг зарплат ректорів за 2025 рік:

Ректор КНУ Володимир Бугров – 1 млн 567 тис. грн; Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП, м. Київ) Вадим Ткачук – 1 млн 408 тис. грн; Ректорка Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська – 1 млн 316 тис. грн; Ректор Київського столичного університету ім. Грінченка Олександр Турунцев – 1 млн 269 тис. грн; Ректор КПІ ім. Сікорського Анатолій Мельниченко – 1 млн 231 тис. грн; Ректор КНЕУ ім. Гетьмана Дмитро Лук'яненко – 1,03 млн грн; Ректорка ЛНТУ Ірина Вахович – 1 млн грн; Ректор ЛНУ імені Івана Франка Роман Гладишевський – 961,4 тис. грн; Ректорка НУ «Львівська політехніка» Наталія Шаховська – 947,2 тис. грн; Ректор НУ «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт – 934,8 тис. грн; Ректор ВНУ ім. Лесі Українки Анатолій Цьось – 930,2 ти. грн; Ректор ДВНЗ «УжНУ» Володимир Смоланка – 903 тис. грн; Ректорка ЗУНУ Оксана Десятнюк – 813,7 тис. грн; Ректорка київського ДУ «КАІ» (НАУ) Ксенія Семенова – 772,2 тис. грн; Ректор Державного торговельно-економічного університету у Києві Анатолій Мазаракі – 769,2 тис. грн; Ректор КНУ ім. Стефаника Ігор Цепенда – 645,9 тис. грн; Ректор ЧНУ ім. Федьковича (Чернівці) Руслан Білоскурський – 636,3 тис. грн; Ректор одеського НУ «ОЮА» Олег Тодощак – 630 тис. грн; Ректор київського УДУ ім. Драгоманова Віктор Андрущенко – 604 тис. грн; Ректор Міжнародного університету Костянтин Громовенко – декларація відсутня.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий також подав декларацію про доходи у 2025 році, вказавши 1,9 млн грн зарплати у МОН. Це на 500 тис. грн більше, ніж у 2024 році.

