Росіяни двічі влучили у обʼєкт критичної інфраструктури в Жовкві

У середу, 13 травня, росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками, під прицілом були західні області, зокрема частина БпЛА летіла на Львівщину. Про вибухи на обʼєкті критичної інфраструктури повідомив мер Жовкви, місто залишилося без світла.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 13:38 спершу у Золочівському та Шептицькому районах, а згодом поширилась на всю область. Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький повідомляв про підвищену небезпеку для Бродів, Радехова, Новояворівська, Буська, Жидачева, Кам’янки–Бузької, Нового Яричева.

Мер Львова Андрій Садовий також писав, що БпЛА рухався у напрямку Львова. Мешканці Львівщини повідомляли про звуки вибухів, зокрема у Стрийському районі Львівщини, Жовкві та у Дрогобичі.

«Активно працює наша протиповітряна оборона. Львівщина перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників. На цю мить висока загроза є в різних районах нашої області. Ситуація швидко змінюється», – писав Максим Козицький.

Мер Жовкви Олег Вольський повідомив, що у місті росіяни влучили в обʼєкт критичної інфраструктури.

«На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби. Прошу нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги», – написав мер Жовкви.

Через 45 хвилин після повідомлення про вибух Олег Вольський написав про повторний удар по цьому обʼєкту. Станом на 17:10 на Львівщині ще фіксують ворожі дрони, відбій тривоги пролунав о 17:59.

Після відбою повітряної тривоги Максим Козицький повідомив, що внаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. Постраждалих наразі немає. Голова Львівської ОВА додав, що на Львівщині 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 – частково, на місцях працюють аварійні служби.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 13 травня росіяни атакували також Луцьк, Ковель, Коломию, Закарпаття, Хмельниччину та Рівненщину, де БпЛА влучив у житловий будинок.