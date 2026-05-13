Під час повітряної тривоги у середу, 13 травня, у центрі Луцька пролунали вибухи. У місті продовжують працювати сили ППО. Про це повідомила секретарка Луцької міськради Катерина Шкльода.

Повітряну тривогу у Луцькому районі оголосили о 12:56. Тоді ж моніторингові канали попереджали про рух понад 20 російських безпілотників з боку Рівного у напрямку Луцька. Близько 13:14 місцеві мешканці почали повідомляти у соцмережах про перші вибухи. У телеграм-каналах також оприлюднили фото зі стовпом диму над містом.

«Зафіксовані вибухи в центрі Луцька, інформація про пошкодження будівель та постраждалих уточнюється», – зазначила Катерина Шкльода.

Згодом, о 13:33, 13:36 та 13:53, посадовиця повідомила про повторні вибухи у місті.

Речниця поліції Волині Ольга Бузулук повідомила ZAXID.NET, що у Луцьку перекрили центральну частину міста – район ЦУМу, ТРЦ «Промінь», Набережної та всі мости. Правоохоронці просять мешканців врахувати це під час планування маршрутів і тимчасово не рухатися у цих напрямках.

Додамо, що за інформацією ГУР, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні. Вибухи уже пролунали на Хмельниччині, Рівненщині, Івано-Франківщині та низці інших міст.

«У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО та ураження цивільних обʼєктів. Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет, а також балістики. Цілі Москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади», – зазначили в українській розвідці.

Новина доповнюється...