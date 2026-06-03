Басейн у львівській школі №72

Влітку 2026 року школярі початкових класів можуть безкоштовно навчатися плавання у Львові, але для цього потрібна попередня реєстрація. Про це повідомляє Львівська міськрада.

Як вказано на сторінці «Освіта Львова», 2 червня стартувала реєстрація на безкоштовні літні уроки плавання для учнів початкових класів під час канікул.

Уроки плавання доступні для учнів початкових класів (із 2 по 4 клас) у 18 шкільних басейнах Львова. Детальна інформація про графік занять вказана у реєстраційних формах, кожна школа сама встановлює графік, тож він може відрізнятися.

Щоб взяти участь у безкоштовних уроках, потрібно мати відповідний одяг для плавання, рушник, засоби гігієни та медичну довідку форми 086/о із позначкою про дозвіл на відвідування басейну.

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«Кожен заклад освіти може прийняти обмежену кількість дітей. Якщо форма реєстрації закрита і ви не можете зареєструватись – отже, достатню кількість школярів за цією локацією уже набрали. Тож поспішайте! Адже охочих – дуже багато», – повідомили у міськраді.

Де відбуватимуться уроки плавання влітку 2026 року та як зареєструватись: