Влітку львівські школярі можуть відвідати безкоштовні уроки плавання
Влітку 2026 року школярі початкових класів можуть безкоштовно навчатися плавання у Львові, але для цього потрібна попередня реєстрація. Про це повідомляє Львівська міськрада.
Як вказано на сторінці «Освіта Львова», 2 червня стартувала реєстрація на безкоштовні літні уроки плавання для учнів початкових класів під час канікул.
Уроки плавання доступні для учнів початкових класів (із 2 по 4 клас) у 18 шкільних басейнах Львова. Детальна інформація про графік занять вказана у реєстраційних формах, кожна школа сама встановлює графік, тож він може відрізнятися.
Щоб взяти участь у безкоштовних уроках, потрібно мати відповідний одяг для плавання, рушник, засоби гігієни та медичну довідку форми 086/о із позначкою про дозвіл на відвідування басейну.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Кожен заклад освіти може прийняти обмежену кількість дітей. Якщо форма реєстрації закрита і ви не можете зареєструватись – отже, достатню кількість школярів за цією локацією уже набрали. Тож поспішайте! Адже охочих – дуже багато», – повідомили у міськраді.
Де відбуватимуться уроки плавання влітку 2026 року та як зареєструватись:
- ПШ «Арніка» (вул. Братів Дужих, 12): форма для реєстрації;
- СЗШ №29 (м. Винники, вул. Сухомлинського, 6): форма для реєстрації;
- Ліцей «Львівський» (вул. Лисеницька, 3): форма для реєстрації;
- Гімназія «Провесінь» (вул. Тракт Глинянський, 151Б): форма для реєстрації;
- СЗШ №13 (вул. Драгана, 7): форма для реєстрації;
- СЗШ №84 (вул. Зубрівська, 30): форма для реєстрації;
- СЗШ №86 (вул. Скорини, 34): форма для реєстрації;
- СЗШ №90 (вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 2): форма для реєстрації;
- Ліцей №80 (вул. Героїв Крут, 27): форма для реєстрації;
- СЗШ №96 (вул. Олександра Довженка, 13): форма для реєстрації;
- Ліцей «Сихівський» (вул. Хоткевича, 48): форма для реєстрації;
- СЗШ №36 (вул. Володимира Великого, 55б): форма для реєстрації;
- Ліцей №45 (вул. Наукова, 25): форма для реєстрації;
- Ліцей імені В. Симоненка (вул. Симоненка, 6): форма для реєстрації;
- СЗШ №92 (вул. Шевченка, 390): форма для реєстрації;
- СЗШ №72 (вул. Зубрівська, 1): форма для реєстрації;
- СЗШ №99 (вул. Творча, 1): форма для реєстрації;
- СЗШ №65 (вул. Роксоляни, 35): форма для реєстрації.