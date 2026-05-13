Росія розпочала комбінований повітряний удар по Україні

У середу, 13 травня, через російську атаку у чотирьох районах Прикарпаття оголосили повітряну тривогу. У Коломиї пролунав вибух, у місті перебої з електропостачанням.

Повітряна тривога у Коломийському районі розпочалася о 12:07. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили про західний курс російських БпЛА. О 12:42 міський голова Коломиї Богдан Станіславський повідомив про вибух у громаді.

«Було чутно вибух. Прошу кожного з вас залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги. Необхідні системи життєзабезпечення мають резервне живлення», – написав посадовець у телеграмі, пообіцявши оприлюднити подробиці згодом.

За інформацією «Суспільного», у Коломиї виникли перебої з електропостачанням.

Також тривогу оголосили у Калуському, Надвірнянському та Івано-Франківському районах. Через підвищену небезпеку в Івано-Франківську зупинився увесь комунальний транспорт. Міський голова Руслан Марцінків попередив мешканців про роботу ППО.

За інформацією ГУР, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

«У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО та ураження цивільних обʼєктів. Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет, а також балістики. Цілі Москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади», – зазначили в українській розвідці.

Новина доповнюється...