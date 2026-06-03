Складну операцію провели у Рівненському обласному перинатальному центрі

Фахівці Рівненського обласного перинатального центру успішно прооперували жінку на 24-му тижні вагітності, у якої розвинувся некроз фіброматозного вузла. Небезпечне ускладнення загрожувало життю як матері, так і дитини. Про це ZAXID.NET повідомила директорка медзакладу Вікторія Єнікеєва в середу, 3 червня.

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За її інформацією, фіброматозний вузол (доброякісна гормонозалежна пухлина, що утворюється в мʼязовому шарі матки, – ред.) був у пацієнтки ще до вагітності. Під час виношування дитини новоутворення почало збільшуватися разом із маткою.

Згодом порушилося кровопостачання вузла, через що розвинувся некроз тканин. Як наслідок, у жінки виник серозний перитоніт – запалення очеревини, яке потребувало негайного оперативного втручання.

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«Команді наших лікарів вдалося усунути загрозу та провести складну операцію. Жінка ще перебуває у закладі, отримує необхідне лікування, вагітність вдалося зберегти», – розповіла Вікторія Єнікеєва.

Вона додала, що такі втручання є складними, однак не поодинокими для медзакладу. Щороку в Рівненському обласному перинатальному центрі проводять три-чотири подібні операції.