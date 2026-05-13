БпЛА влучив у багатоповерхівку на вул. Євгена Коновальця

У середу, 13 травня, під час масштабної атаки по Україні Росія завдала удару безпілотниками по Івано-Франківську. БпЛА влучив у багатоповерхівку на вул. Євгена Коновальця.

Про влучання в житловий будинок повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Обставини уточнюємо, небезпека продовжується!», – написав мер у фейсбуці.

У місцевих телеграм-каналах опридлюднили відео з місця влучання.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що внаслідок атаки є постраждалі.

«На жаль, поранені люди. За попередньою інформацією, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – зазначила посадовиця.

Пожежу у багатоповерхівці ліквідовують рятувальники ДСНС.

За словами Марцінківа, під час атаки на Івано-Франківськ поранення отримали троє людей.

На сайті «Суспільного» повідомили, що серед поранених – працівниця телеканалу.

За словами медиків, наразі її стан стабільний. Вона отримала поранення у праву ногу. Її госпіталізували в одну з міських лікарень.

Оновлено. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що станом на 20:37 по медичну допомогу звернулися дев’ятеро людей, серед них – двоє 15-річних дівчат. Чотирьох постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, повітряна тривога в Івано-Франківську розпочалася близько 12:00. Через підвищену небезпеку в місті зупинився увесь комунальний транспорт, а мерія попередила мешканців про роботу ППО. Водночас бізнес і підприємства закликали відпустити працівників додому.