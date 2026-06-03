Між Миколою Жолтані та Денисом Коржовим виник конфлікт через ревнощі

Суд визнав 35-річного мешканця Ужгорода Дениса Коржова винним у замаху на вбивство підприємця Миколи Жолтані та призначив йому 8 років позбавлення волі.

Про ухвалений вирок в Ужгородському міськрайонному суді повідомили у вівторок, 2 червня.

Йдеться про інцидент, який стався 18 червня 2025 року. За матеріалами справи, між Миколою Жолтані та Денисом Коржовим виник конфлікт через ревнощі до співмешканки останнього.

Обвинувачений прийшов з ножем до будинку підприємця і завдав йому численних ударів в голову, шию, груди та живіт. Микола Жолтані чинив активний опір і за допомогою знайомого йому вдалося втекти з місця події. Медики врятували життя підприємцеві.

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Під час судового розгляду обвинувачений заперечив, що хотів вбити опонента і пояснив свої дії сильним емоційним станом.

«Водночас вина обвинуваченого повністю підтверджується сукупністю досліджених доказів, зокрема показаннями потерпілого та свідків, записами камер відеоспостереження, результатами негласних слідчих дій, висновками експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження», – розповіли в Ужгородському міськрайонному суді.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марина Хамник визнала Дениса Коржова винним у закінченому замаху на умисне вбивство та призначила йому 8 років позбавлення волі. Вирок можуть оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, Микола Жолтані є співвласником ТОВ «База», яка управляє відомою мережею продуктових магазинів «Зіна», 1Minute та Kefir. У квітні 2025 року компанію викрили у несплаті 25 млн грн податків.

У квітні 2026 року співвласників підприємства – Миколу Жолтані з дружиною Тетяною Ходоровською, а також їх спільників Аллу Мигович та Володимира Сільваші звільнили від кримінальної відповідальності після повернення в бюджет всієї суми несплачених податків.