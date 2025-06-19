Миколу Жолтані госпіталізували з численними пораненнями

Ввечері 18 червня, на околиці Ужгорода 34-річний місцевий житель напав з ножем на співвласника закарпатської мережі магазинів «Зіна», Kefir та 1Minute Миколу Жолтані. Підприємця госпіталізували з численними пораненнями, нападнику інкримінують замах на умисне вбивство.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення про інцидент надійшло о 18:22.

«В Ужгороді місцевому жителю нанесли численні тілесні ушкодження ножем. Нападник з місця події втік, а потерпілого госпіталізували до лікарні. На розшук зловмисника орієнтували всі наряди поліції. О 21:10 оперативники за силової підтримки спецпризначенців, затримали підозрюваного – 34-річного місцевого жителя», – зазначили правоохоронці.

Нападника помістять в ізолятор тимчасового тримання. Фото поліції

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, учасниками інциденту стали співвласник закарпатської мережі магазинів «Зіна», Kefir та 1Minute Микола Жолтані та його знайомий – Денис Коржов. Під час конфлікту, який виник на побутовому ґрунті, останній схопив ножа та завдав підприємцю численних поранень у горло, груди та живіт.

Конфлікт між Миколою Жолтані та Денисом Коржовим стався на побутовому ґрунті

«Як повідомляють медики, у Миколи Жолтані велика втрата крові, непроникаючі ножові поранення в голову, шию та грудну клітину та глибока проникаюча рана в живіт. Попри це, його життю наразі нічого не загрожує», – написав Глагола у телеграм.

Правоохоронці кваліфікують подію як замах на умисне вбивство. Нападника помістять в ізолятор тимчасового тримання.