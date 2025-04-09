Мережа цілодобових продуктових крамниць працює на Закарпатті з 1996 року

На Закарпатті мережу магазинів «Зіна», 1Minute та Kefir викрили на схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Щоб зменшити податкові відрахування, службовці компанії використовували схему «дроблення бізнесу», реалізовуючи товар від імені пів сотні ФОПів.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 9 квітня, більшість фізичних осіб-підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

«До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів, в яких реалізували товарів на 288 млн грн від імені понад 50 ФОПів. Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

У БЕБ не вказують назву компанії, однак за інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах йдеться про мережу крамниць «Зіна», 1Minute та Kefir, яка налічує 50 магазинів у різних районах Закарпаття. Allretail повідомляє, що мережею управляє ТОВ «База». За даними Youcontrol, власниками ТОВ «База» є місцеві бізнесмени Тетяна Ходоровська та Микола Жолтані. Останній кілька разів без успіху балотувався у мери Ужгорода.

«Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката. Детективи вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, фінансово-господарські документи, печатки ФОПів, нотаріально посвідчені довіреності на ім’я співробітників, а також банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків ФОПів службовцями компанії», – розповіли в БЕБ.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.