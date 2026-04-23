Іван Вигівський розповів про чоловіка, який влаштував стрілянину у Києві

Голова Національної поліції розповів нові подробиці теракту в Голосіївському районі Києва. Зокрема, він повідомив, що стрілець Дмитро Васильченков був конфліктною людиною, часто сварився із сусідами та вів замкнутий спосіб життя. Про це Іван Вигівський розповів в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Як зазначив Іван Вигівський, ліквідований стрілець Дмитро Васильченков дійсно народився в Москві, але тривалий час працював на Одещині та служив у військах, пов’язаних з автомобільним транспортом. Слідчі не виключають, що Васильченкова могли завербувати росіяни, однак голова Нацполіції наголосив, що «це не схоже на таку ситуацію».

За словами Вигівського, стрілець вів замкнутий спосіб життя: не мав ані дружини, ані дітей і часто конфліктував із сусідами. Очільник Нацполіції припускає, що до трагедії могла призвести чергова сварка, під час якої Васильченков «втратив самоконтроль».

«Ми підняли всі скарги та заяви, що його стосувалися, де на нього заявляли і він заявляв. У нього виникали конфлікти із сусідами: хтось когось затопив, хтось стукає, хтось гучно слухає музику. Він реагував на це дуже гостро, з усіма сварився. Відносно цієї особи було відкрите кримінальне провадження у 2023 році – заява щодо нанесення легких тілесних ушкоджень, потім сторони примирилися в суді», – розповів Іван Вигівський.

Перед стріляниною він скандалив із сусідами у дворі. При цьому наголошував, що є ветераном Збройних сил України і вимагав до себе поваги.

«Сварився з сусідом, з його дружиною, там був їхній син, а також біля під’їзду в цей час була сестра жінки й ще одна дитина. Чоловіка, з яким сварився, називав “директором”, бо той нібито йому диктував, що робити. А фігурант казав, що він ветеран ЗСУ і з ним так не можна розмовляти. Хоча є матеріали, де він говорить доволі проросійські речі. Вони почали перепалку, у нього був із собою травматичний пістолет, і він зробив постріли, поранивши людей. Потім побіг у квартиру, взяв карабін та підпалив оселю. Після цього рушив у напрямку супермаркету, по дорозі розстрілюючи всіх, хто траплявся на шляху», – повідомив голова Нацполіції.

Також Вигівський припустив, що Васильченков міг мати психічні розлади, однак підтвердити це може лише експертиза, яку можуть провести посмертно. Він додав, що дозвіл на володіння зброєю Васильченков отримав у 2020 році на підставі медичної довідки, яка «свідчить про те, що у нього начебто все нормально з психічним здоров’ям». Правоохоронці встановили медичний заклад, який видав цю довідку, та перевірять її законність.

Як повідомляв ZAXID.NET, 18 квітня у Голосіївському районі Києва колишній український військовий Дмитро Васильченков влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули семеро людей, ще понад 10 отримали поранення. Правоохоронці ліквідували стрільця, оскільки він захопив заручників у супермаркеті «Велмарт», не висував жодних вимог, відмовлявся від переговорів і стріляв у поліцейських.