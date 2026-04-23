Під удар потрапило Управління мобільних дій ФСБ Росії у тимчасово окупованому Донецьку

Сили безпілотних систем ЗСУ спільно з бійцями 1-го корпусу НГУ «Азов» завдали удару по командному та тиловому пункту дислокації Управління мобільних дій ФСБ Росії у тимчасово окупованому Донецьку. Про це у четвер, 23 квітня, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За даними українських військових, Управління мобільних дій ФСБ РФ є спеціальним оперативним підрозділом російської спецслужби, який діє у структурі контррозвідки та виконує функції спецназу. Підрозділ займається диверсіями, контррозвідувальними операціями, вербуванням агентури, координацією проросійських бойовиків, а також організацією терактів і підпалів на тимчасово окупованих територіях та в Україні.

У межах операції українські сили завдали вісім високоточних ударів засобами FP-2 з бойовою частиною вагою від 60 до 100 кг. Удари були нанесені близько 08:01 22 квітня.

За попередніми даними, внаслідок атаки російська сторона втратила 27 бійців спецпідрозділу: 12 офіцерів загинули, ще 15 отримали поранення.

Нагадаємо, вранці неділі, 19 квітня, бійці Військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по російському місту Таганрог на узбережжі Азовського моря, де виготовляють безпілотники для потреб російської армії.