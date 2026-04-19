Пожежа в Таганрозі Ростовської області 19 квітня

Уранці неділі, 19 квітня, бійці Військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по російському місту Таганрог на узбережжі Азовського моря, де виготовляють безпілотники для потреб російської армії. Про це повідомили в пресслужбі ВМС.

Як йдеться, ВМС ЗС України завдали точного удару ракетами «Нептун» по виробничому корпусу заводу «Атлант Аеро». Це оборонне підприємство розробляє та виготовляє безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні БпЛА «Молнія», комплектуючі для «Оріона», а також інші компоненти для дронів і космічної техніки.

«Вдала робота наших військових – це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей», – додали військові та показали фото сьогоднішньої пожежі на «Атлант Аеро».

Зазначимо, українські протикорабельні ракети «Нептун» здатні уражати цілі на відстані 280 км. ВМС ЗСУ застосовують ці ракети для ураження важливих цілей з 2021 року. Раніше повідомлялось, що саме «Нептун» використали для знищення російського крейсера «Москва» у 2022 році.

Також на озброєнні України у 2025 році з’явилась ракета «Довгий Нептун», яка є модернізованою версією «Нептуна». Дальність «Довгого Нептуна» становить до 1000 км. У ніч 14 листопада Сили оборони України успішно застосували далекобійні ракети «Довгий Нептун» по об’єктах на території Росії.