Скарб передадуть до Національного музею історії України

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця Охтирки Ігоря Пилипенка винним у незаконному проведенні археологічних розкопок та привласненні знайденого скарбу і призначив йому 17 тис. грн штрафу з позбавленням права 1 рік обіймати посади, пов’язані із охороною культурної спадщини.

Вирок винесли 7 квітня. Йдеться про інцидент, який стався у лютому 2025 року в Горянах, поблизу Ужгорода. Обвинувачений розкопав пам’ятку археології раннього заліза та римського часу VI-IV ст. до н.е. і за допомогою металошукача знайшов горщик чотирма бронзовими сокирами кельтів усередині. Через кілька місяців Ігор Пилипенко виставив знайдений скарб на продаж за 12 тис. грн.

Під час обшуків в чорного археолога вилучили фрагменти артефактів та колекційні монети, зокрема й часів Римської Імперії, 72 прапори з РФ, майже 150 російських армійських нашивок та шевронів, значки й ордени ФСБ та СРСР.

Під час судового засідання Ігор Пилипенко визнав свою вину. Суд також врахував, що обвинувачений раніше не судимий та утримує дитину з інвалідністю, через що не має постійного місця роботи.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Наумова визнала Ігоря Пилипенка винним у незаконному проведенні археологічних розкопок та привласненні знайденого скарбу і призначила йому 17 тис. грн штрафу з позбавленням права 1 рік обіймати посади, пов’язані із охороною культурної спадщини. Горщик з бронзовими сокирами кельтів передадуть до Національного музею історії України.