Мешканцю Ужгорода загрожує до 5 років ув'язнення

Правоохоронці провели обшуки у 42-річного жителя Ужгорода, який фігурує у справі щодо продажу культурних цінностей. У закарпатця вилучили прапори з символікою РФ, монети часів Римської імперії та старовинні бронзові сокири-кельти.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі, представники Національного музею історії України виявили, що українець намагався продати на інтернет-аукціоні 4 бронзові сокири-кельтів, поміщені у ліпний горщик.

Це скарб археологічної культури Ґава-Голігради, яка існувала в період фіналу пізнього бронзового віку – на початку раннього залізного віку. Вона була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частині Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси та датується в межах XII–IX ст. до н.е. А те, що скарб знайдено у керамічній посудині, додає йому ще більшої унікальності.

«За оперативними даними, чоловік знайшов горщик із бронзовими сокирами у передмісті Ужгорода, на території нерухомої пам’ятки культури – поселення залізного віку та римського часу. А проведення будь-яких розкопок на об'єкті археологічної спадщини заборонене та карається законом», – зазначиили у прокуратурі.

У поліції Закарпатської області додали, що уродженець Сумщини, який мешкає на Закарпатті, торгував культурними цінностями в Україні та відправляв їх до інших країн світу, користуючись послугами логістичних кампаній. У ході обшуків у нього вилучили товаро-транспортні накладні.

«Під час слідчих дій поліцейські виявили предмети з археологічних польових досліджень, фрагменти артефактів та колекційні монети, зокрема й часів Римської Імперії. Окрім цього, велику кількість предметів з російською символікою та символікою “ЛНР”, “ДНР” та “Новороссії”», – зазначили правоохоронці.

Загалом під час обшуку вилучено 72 прапори із РФ, майже 150 російських армійських нашивок та шевронів, значки й ордени ФСБ та СРСР. Також вилучили 4 старовинні бронзові сокири-кельти. Найближчим часом їх передадуть до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.

Закарпатцеві інкримінують ч. 1 ст. 193 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (незаконне привласнення знайденого або чужого майна та виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Санкція статей передбачає до 5 років ув’язнення.