Е-бібліотека мала на меті поширення й популяризацію українських творів серед читачів

Після понад 20 років роботи припинив діяльність найбільший ресурс із безкоштовними українськими книжками «Чтиво» (Chtyvo). Сайт наповнювався як раритетними творами, так і піратською літературою українських видавництв. Про завершення проєкту повідомили його творці 19 березня.

«Цей проєкт починався як невелика ініціатива і з часом виріс у велику онлайн-бібліотеку з десятками тисяч книг та широкою спільнотою читачів і дописувачів. Протягом багатьох років він виконував свою мету – робив українську літературу більш доступною», – ідеться в повідомленні.

За даними онлайн-бібліотеки, з часом умови існування подібних проєктів суттєво змінилися.

«Продовжувати роботу бібліотеки у сталий та відповідальний спосіб для нас більше неможливо...Сайт більше не буде активно підтримуватися», – зазначили власники «Чтива».

Додамо, онлайн-проєкт «Чтиво» (Chtyvo) запустили у 2005 році. Спочатку це була приватна колекція українських текстів, яка згодом стала публічною.

У липні 2023 року засновники ресурсу змінили правила щодо використання книг та заявили, що комерційні книги після 2014 року видання не викладатимуть, крім випадків їх додавання авторами, перекладачами, укладачами тощо або якщо вони офіційно публічно доступні. Також усі видання, права на які належать видавництвам (на твір, переклад, макет тощо) і які були видані або плануються до видання, за зверненнями таких видавництв вилучатимуть із «Чтива» без додаткових умов.

Станом на квітень 2025 року онлайн-книгарня налічувала 28 807 авторів, а також 85 557 творів.