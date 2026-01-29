Покупці надавали перевагу паперовим книгам

У 2025 році в межах державної програми «єКнига» 18-річні українці придбали 434 808 книг. Загалом на книжки витратили майже 140 млн грн. У середньому щодня мололь купувала близько 1200 книг, а кожен учасник програми – приблизно три книги.

«єКнига» – це державна програма підтримки українців, яким лише виповнилося 18 років. Використати ці гроші потрібно було протягом трьох місяців – лише на паперові, електронні та аудіокниги українською мовою у книгарнях і видавництвах, які беруть участь у програмі. Після запуску програми «єКнига», 245 740 18-річних українців отримали майже 1000 грн на рахунки.

Серед отримувачів грошей на книги виявилося більше українок, ніж українців, оскільки, за даними Українського інституту книги, 62% становили дівчата і 38% – хлопці.

Загалом держава перерахувала на рахунки учасників 223,2 млн грн.

Із загальної суми:

139,8 млн грн (62%) витратили безпосередньо на книжки;

23,1 млн грн (10,38%) залишилися на рахунках;

60,2 млн грн (26,97%) повернулися державі, бо їх не використали вчасно.

Гроші, які учасники не витратили протягом трьох місяців, автоматично повертаються і згодом передаються наступним учасникам програми. Найбільша частина повернених грошей – це гроші майже 50 тис. людей, які взагалі не купили жодної книги. Загалом серед таких учасників – кожен четвертий.

Книги можна було купити як онлайн, так і офлайн. У програмі брали участь:

300 стаціонарних книгарень по всій Україні,

35 інтернет-книгарень.

Більшість грошей молодь витратила саме в інтернеті – майже 59% усіх витрат. Це понад 82 млн грн. Ще понад 57 млн грн отримали стаціонарні книгарні.

Найбільше книг продала Книгарня «Є». Також у лідерах – Yakaboo, Клуб сімейного дозвілля, Книголенд і Readeat.

Які книги обирали найчастіше

Найбільше молодь купувала художню літературу. На другому місці – нонфікшн: книжки про психологію, саморозвиток і життєві історії.

Найпопулярнішою книгою року стала «Покинь, якщо кохаєш» Коллін Гувер – вона очолила рейтинг продажів.

Також до списку найпопулярніших увійшли:

«Гра в кота і мишу» Карлтон Х. Д.,

«Тією горою є ви» Бріанни Вест,

«Іди туди, де страшно» Джима Ловлесса,

«Стіни в моїй голові» Володимира Станчишина,

«Сім чоловіків Евелін Г’юґо» Тейлор Дженкінс Рід,

«Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктора Франкла.

Серед українських авторів найбільше книжок купували:

Володимира Станчишина – 4692 примірники,

Ілларіона Павлюка – 2648 примірників,

Андрія Сем’янківа – 1901 примірник.

Попри розвиток цифрових форматів, молодь майже повністю обирала паперові книги. Електронні та аудіокниги разом склали лише 1,36% від усіх покупок.

За весь 2025 рік купили:

5 872 електронні книги,

41 аудіокнигу.

Найбільше грошей витратили в Києві – 18,46% від усіх витрат у фізичних книгарнях.

На другому місці – Львівська область, на яку припало 13,47% витрачених грошей. Далі у рейтингу йдуть Дніпропетровська область (6,24%), Івано-Франківська (6,04%) та Полтавська (5,10%).

Серед регіонів із помітною часткою витрат також Одеська, Хмельницька, Волинська, Тернопільська та Вінницька області – у кожній із них частка витрат у стаціонарних книгарнях перевищує 4%.

Менша активність у фізичних книгарнях зафіксована в Чернівецькій, Закарпатській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях.

З 1 січня 2026 року сума допомоги від «єКнига» становить 998 грн. Подати заявку на отримання грошей можуть лише ті українці, яким виповнюється 18 років у 2026 році. Використати гроші можна протягом трьох місяців і лише на паперові, електронні та аудіокниги українською мовою у запропонованих книгарнях.

Оформити допомогу на книги можна через додаток «Дія», зайшовши у розділ «Сервіси» та натиснувши «Допомога від держави» – у цьому розділі ви зможете обрати допомогу «єКнига».