BBC Україна назвала імена переможців літературної премії Книга року BBC 2025. Переможців оголосили на церемонії в книгарні «Сенс» у Києві в четвер, 11 грудня.

Книгою року ВВС 2025 став автобіографічний роман «Мій прапор запісяв котик» Лєни Лягушонкової, який видали у львівському видавництві «Урбіно».

У номінації дитяча книга року перемогла Катя Штанко та «Вершники дощу», видані у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». У номінації есеїстика нагородили Мирослава Лаюка за книгу «Списки» видавництва «Українер».

«Хтось скаже, що Лягушонкова – це депресивна література. Про задавнені травми, про життя і виживання в похмурому совку та постсовку, про темних і затурканих людей, про безкінечну безпросвітність і порожнечу. Я не згодна. Це – життєдайна книга. Вона про те, що можна і треба жити своє єдине життя за будь-яких обставин, і щоб там не трапилося. Вона сповнена неповторного гумору, який зазвичай називають «чорним». Але саме таким чорним гумором ми пробиваємо дорогу до світла», – прокоментувала книгу переможниці редакторка BBC News Україна та членкиня журі премії Марта Шокало.

Переможець у кожній номінації отримає премію 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Видавці книжок-переможців зможуть використовувати логотип «Книга року ВВС» у наступних виданнях.

У конкурсі «Читач року 2025» перемогла Анастасія Андріїв, вона отримала приз – електронну книгу Kindle за рецензію на книгу Євгенії Кузнєцової «Вівці цілі».