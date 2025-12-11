Видання львівського видавництва стало Книгою року BBC 2025
Перемогу здобули Лєна Лягушонкова, Катя Штанко та Мирослав Лаюк
BBC Україна назвала імена переможців літературної премії Книга року BBC 2025. Переможців оголосили на церемонії в книгарні «Сенс» у Києві в четвер, 11 грудня.
Книгою року ВВС 2025 став автобіографічний роман «Мій прапор запісяв котик» Лєни Лягушонкової, який видали у львівському видавництві «Урбіно».
У номінації дитяча книга року перемогла Катя Штанко та «Вершники дощу», видані у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». У номінації есеїстика нагородили Мирослава Лаюка за книгу «Списки» видавництва «Українер».
«Хтось скаже, що Лягушонкова – це депресивна література. Про задавнені травми, про життя і виживання в похмурому совку та постсовку, про темних і затурканих людей, про безкінечну безпросвітність і порожнечу. Я не згодна. Це – життєдайна книга. Вона про те, що можна і треба жити своє єдине життя за будь-яких обставин, і щоб там не трапилося. Вона сповнена неповторного гумору, який зазвичай називають «чорним». Але саме таким чорним гумором ми пробиваємо дорогу до світла», – прокоментувала книгу переможниці редакторка BBC News Україна та членкиня журі премії Марта Шокало.
Переможець у кожній номінації отримає премію 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Видавці книжок-переможців зможуть використовувати логотип «Книга року ВВС» у наступних виданнях.
У конкурсі «Читач року 2025» перемогла Анастасія Андріїв, вона отримала приз – електронну книгу Kindle за рецензію на книгу Євгенії Кузнєцової «Вівці цілі».