У Литві скасували виступ Дітера Болена

У Литві скасували концерти колишнього соліста німецького дуету Modern Talking 72-річного Дітера Болена. Виступи його гурту були заплановані на листопад 2026 року, однак продаж квитків зупинили. Ймовірно, заходи скасували через проросійські висловлювання Болена. Про це повідомив литовський мовник LTR.

Виступи Дітера Болена разом з його гуртом Blue System 20 були заплановані на 20 та 21 листопада у містах Клайпеда та Каунас. Однак у пʼятницю, 20 березня, з продажу зникли квитки на події. Дистриб'ютори квитків підтвердили журналістам скасування концертів.

«Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами та домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені», – цитує LTR керівника відділу організації заходів арени «Жальгіріс» Мантаса Ведріцкаса.

Як зауважує LTR, офіційно причину скасування концертів групи Blue System 20, композитором якої є Дітер Болен, не озвучували. Однак журналісти припускають, що таке рішення могли ухвалити через проросійські заяви Болена. Зокрема, у нещодавніх інтервʼю Дітер Болен критикував «охолодження відносин між Німеччиною та Росією». Також Болен закликав купувати в Росії енергоресурси та називав Росію та Німеччиною «командою мрії». Ще раніше, зауважує LTR, музикант критикував запровадження санкцій проти РФ та заявляв, що «Україна не має шансів проти Росії».

З 1983 до 1987 року Дітер Болен у складі дуету Modern Talking співпрацював зі співаком Томасом Андерсом. Наприкінці 1987 дует розпався й Болен заснував гурт Blue System. У 1998 році Modern Talking возз'єднався й проіснував до 2003 року, після чого остаточно розпався.

