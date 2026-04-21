Пацієнтка з ревматологинею Анастасією Данилик

Ревматологи Університетської лікарні ЛНМУ допомогти мешканці Жовківщини Галині Мокрій побороти надзвичайно агресивне рідкісне захворювання, яке спровокував усус собаки, точніше, страх, який вона пережила.

Собака вкусив жінку ще у 2021 році. Фізична травма була незначною, але сильний стрес, який пережила потерпіла, запустив незворотну реакцію в організмі жінки. За якийсь час у неї виникли симптоми, які не здавалися критичними: набряки та почервоніння очей, обличчя, шиї. Жінка шукала допомоги в офтальмологів, проте причина була значно глибшою за зовнішні прояви, і там їй не змогли допомогти, повідомили у лікарні.

Її стан стрімко погіршувався. До висипів додалася критична слабкість м’язів, жінка втратила здатність вільно рухати руками й ногами, виник розлад ковтання, вона почала захлинатися їжею, що призвело до виснаження та стрімкої втрати ваги. За шість місяців безрезультатних обстежень жінка втратила надію на одужання і вже прощалася із рідними.

До ревматологів Клініки внутрішніх хвороб Університетської лікарні пацієнтка потрапила у важкому стані. Команда фахівців відділення системних та імунозапальних захворювань встановила діагноз – дерматоміозит. Це рідкісна автоімунна патологія, що вражає шкіру та м'язову тканину.

«Це надзвичайно агресивне захворювання. Воно швидко вражає внутрішні органи і без вчасного лікування часто має летальні наслідки. У нашому відділенні ми часто працюємо з такими медичними викликами. У складних випадках залучаємо міжнародні протоколи та консультуємося з іноземними колегами, щоб підтвердити діагноз», – каже ревматологиня Анастасія Данилик.

Нині жінка вже повернулася до звичного життя та роботи. Хвороба все ще нагадує про себе періодичними загостреннями, проте завдяки регулярному лікуванню (раз на пів року) та фаховому нагляду, її вдалося перевести у стан стійкої ремісії.