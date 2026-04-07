Захисник Руслан (праворуч) зі своїм рятівником кардіохірургом Дмитром Бешлеєм

Кардіохірурги Університетської лікарні ЛНМУ врятували життя 44-річному військовому з Львівщини, в якого діагностували аневризму аорти і важку недостатність аортального клапана. Йому провели надскладну операцію – операцію Девіда, яка є однією з найскладніших в кардіохірургії. І вона минула успішно.

Пацієнт Руслан – військовий другої Галицької бригади Нацгвардії. Коли почалася війна, він був на заробітках у Чехії. Чоловік повернувся в Україну і пішов захищати Україну. У 2023 він був на Покровському напрямку, де отримав важку контузію. Під час лікування у Дніпрі його обстежили та виявили серйозні проблеми з серцем, повідомили у лікарні.

Захисник каже, що раніше не мав проблем зі здоров’ям, тому діагноз став для нього несподіванкою. Захисник родом зі Стрийського району. Згодом він приїхав до Львова, та не всі спеціалісти бралися за такий складний випадок.

«До нас звернувся військовий з аневризмою аорти, важкою недостатністю аортального клапана. Ми виконали йому операцію Девіда – це надскладна операція на серці, яка передбачає збереження власного клапана пацієнта. Фактично ми замінили уражену частину аорти протезом і реімплантували в нього власний аортальний клапан та коронарні артерії. Особливість випадку Руслана в тому, що нам також вдалося виконати пластику клапана. Це технічно дуже складно, але результат хороший — клапан зараз повноцінно працює», – каже кардіохірург Дмитро Бешлей.

За словами медиків, операція Девіда є однією з найскладніших у кардіохірургії та потребує надвисокої точності й досвіду команди. Такі втручання виконують лише у провідних центрах. Львівські кардіохірурги пишаються цією операцією, адже вдалося не лише врятувати життя військового, а й зберегти його власний клапан, що значно покращує якість життя після лікування. Уже через тиждень після операції захисника виписали з лікарні.