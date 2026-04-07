З цією батарейкою 2-річна дівчинка жила три місяці

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая терміново прооперували 2-річну дитину, у стравоході якої застрягла батарейка. З нею дівчинка жила всю зиму. Втручання було не з простих, бо за цей час батарейка щільно зафіксувалася у стравоході.

Те, що з донькою щось не так, батьки помітили наприкінці осені. Вона не могла нормально ковтати і могла їсти лише блендеровану їжу. Батьки звернулися до медиків, однак ті не помітили ознак жодних сторонніх тіл, тож лікували можливу інфекцію. А від болю прописали препарат на основі ібупрофену. Всю зиму симптоми маскувалися під інші захворювання. Медики припускали різні діагнози — навіть лікували від глистів і запальних процесів. Та стан дедалі погіршувався, повідомили у лікарні.

Навесні у дитини виникли блювання, покашлювання та свистяче дихання, яке було чути навіть на відстані. Дівчинка відмовлялася від їжі, тож батьки знову повезли дочку до лікарні та наполягли на додатковому обстеженні. Рентген, який зробили дитині, виявив стороннє тіло у стравоході.

Під час ендоскопічного обстеження встановили, що у ділянці першого фізіологічного звуження стравоходу міцно застрягла кругла літієва батарейка діаметром 2,5 см. Навколо неї сформувалися набряк та гіпергрануляції слизової оболонки — ознаки тривалого ушкодження тканин. Тож дитину відправили у дитячу лікарню Львова.

Львівські хірурги Володимир Федусь, Денис Конопліцький та Дмитро Грицак терміново взяли дитину в операційну. Дістати батарейку було непросто. Вона була щільно зафіксована і будь-яка маніпуляція могла призвести до перфорації (розриву) стравоходу. Та з допомогою ларингоскопа та спеціальних інструментів хірургам вдалося безпечно видалити сторонній предмет.

Нині стан 2-річної пацієнтки стабільний, однак ризики ще залишаються. У таких випадках одне з найпоширеніших ускладнень – звуження стравоходу в місці ушкодження. Поки що Софійка харчується блендерованою їжею. За місяць вона пройде повторне обстеження, і хірурги оцінять, як загоюється слизова та чи немає ускладнень.