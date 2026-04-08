За життя і здоров'я 16-річного підлітка з Львівщини боролася мультидисциплінарна команда спеціалістів Центру дитячої медицини. Хлопець переніс чотири складні операції. Відламки кісток ортопедам-травматолоам довелося складати, як пазли. Нині підліток вже ходить на милицях і проходить реабілітацію.

Пацієнт Максим-Павло потрапив у важке ДТП. Він їхав на мотоциклі, як пасажир. Під час госпіталізації у нього діагностували політравму: відкритий багатоуламковий перелом дистального метаепіфіза лівої стегнової кістки зі значним зміщенням, закритий внутрішньосуглобовий перелом головки лівої стегнової кістки, перелом носа, закриту черепно-мозкову травму, перелом латеральної кісточки справа, а також численні садна і забої, повідомили у Центрі.

Спершу стан пацієнта стабілізували реаніматологи. У день госпіталізації хлопець переніс першу операцію – йому обробили рани та встановили апарат зовнішньої фіксації (АЗФ) на ліву стегнову та великогомілкову кістку.

«Ми ретельно промили, дренували рани і зафіксували перелом АЗФ, що дозволило виграти час і стабілізувати стан пацієнта», – каже ортопед-травматолог Олег Токай.

Під час наступної операції спеціалісти Центру виконали репозицію (зіставлення) епіфізарного перелому головки лівого стегна та зафіксували двома гвинтами. Такі переломи, як каже керівник клініки, професор Олександр Корольков, потребують ідеального та найшвидшого співставлення через ризик виникнення асептичного некрозу головки стегна у відділеному періоді через 6-12 місяців після травми. Згодом ортопеди-травматологи провели репозицію (зіставлення)я багатоуламокового перелому нижньої третини стегна. Усі уламки (14 фрагментів) важливо було ідеально співставити.

До порятунку хлопця була залучена мультидисциплінарна команда: ортопеди-травматологи, реаніматологи, реабілітологи, анестезіологи, судинні хірурги, фізичні терапевти.

Нині Максим-Павло вже пересувається на милицях і проходить черговий курс інтенсивної реабілітації у Центрі гострих станів та відновного лікування.