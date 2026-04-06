8-річний Захар з нефрологинею Оленою Клуб

У Центрі дитячої медицини 8-річному мешканцю Прикарпаття вдруге за останні два роки пересадили нирку. Цього разу від посмертного донора. У хлопчика з’явився шанс на нормальне дитинство. Він вперше за вісім місяців з лікарні поїхав додому.

Це вже друга трансплантація у житті хлопчика. Першу пересадку Захару провели у 2023 році, тоді донором стала його бабуся. На жаль, через хронічне захворювання, яке уразило його нирки, у серпні минулого року трансплантовану нирку довелося видалити.

«У серпні минулого року Захар перебував на межі життя і смерті. Септичний стан виник через інфікування трансплантованої нирки, і єдиним виходом було її видалення. Після цього хлопчик був повністю ануричний і мав суворі обмеження у споживанні рідини», –каже нефрологиня Олена Клуб.

Відтоді дитина понад пів року жила без нирок. Його стан підтримували за допомогою гемодіалізу. Кількагодинні процедури проводили тричі на тиждень, тому хлопчик разом із мамою змушені були жити у Центрі дитячої медицини.

У березні з Українського центру транспланткоординації надійшло повідомлення про потенційного донора. Обстеження підтвердило сумісність, і вже наступного дня Захару провели пересадку нирки.

Післяопераційний період був складний. Уже на другу добу лікарі знову зафіксували ознаки рецидиву основного захворювання. Та цього разу команді вдалося вчасно зупинити хворобу.

«Ми застосували окремі сучасні рекомендації японських і німецьких колег, а також нову схему імуносупресивної терапії у поєднанні з плазмоферезом. Це дало позитивний результат і на сьогодні можна впевнено сказати, що рецидив подолано», – каже керівник Клініки дитячої нефрології Роман Андруневич.

Нині хлопчик вперше за вісім місяців їде додому. Попереду ще контрольні огляди й медикаментозне лікування, але головне, що він знову житиме дитячим життям: гулятиме з друзями, питиме чай із братом.