Ймовірною причиною отруєння могло стати листя пізньоцвіту осіннього

12 квітня в Університетській лікарні у Львові внаслідок отруєння помер спортивний лікар Зиновій Полянський, його дружина також госпіталізована з отруєнням. Причиною могло стати споживання подружжям отруйної рослини під виглядом черемші. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою «нещасний випадок».

За попередніми даними, 6 квітня подружжя львів’ян отруїлося листям невідомої рослини, яку придбало під виглядом черемші. У результаті вживання рослини чоловік та дружина потрапили до реанімації Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького, де 12 квітня 67-річний чоловік помер.

В університетській лікарні уточнили ZAXID.NET, що поружжя госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєнням невідомою речовиною». Точну причину ще мають встановити експерти. Стан постраждалої на сьогодні медики оцінюють як середньої тяжкості.

За інформацією ZAXID.NET, унаслідок отруєння помер відомий спортивний лікар Зиновій Полянський. 12 квітня про його смерть, не уточнюючи причини, повідомили Львівський фаховий коледж спорту та Федерація регбі Львівщини.

Зиновій Полянський помер 12 квітня у лікарні

«Зиновій Петрович був завідувачем медичної частини КЗ ЛОР "Львівський фаховий коледж спорту", висококваліфікованим лікарем, людиною з великим серцем, яка віддала багато років служінню спорту та здоров’ю спортсменів», – йдеться у повідомленні на сторінці коледжу.

Вже після публікації матеріалу до редакції ZAXID.NET звернувся син померлого лікаря Станіслав Полянський. Він уточнив, що листя рослини матір придбала не на ринку, а в магазині на перетині вулиць Личаківської та Тракту Глинянського (на території гаражного кооперативу).

«Я особисто розмовляв із продавцем, який підтвердив, що цю рослину на продаж йому передав його знайомий», – розповів Станіслав Полянський.

За його словами, отруєння сталося не черемшою, як думали спочатку, і не чемерицею, а пізньоцвітом осіннім (Colchicum autumnale). Такі дані синові озвучили медики. Це смертельно отруйна червонокнижна рослина, яка візуально дуже схожа на черемшу, але містить надзвичайно сильні токсини, від яких у сучасній медицині не існує протиотрути.

Станіслав Полянський припускає, що листя отруйної рослини було в пучку черемші, з якого мама зробила салат. Стан батьків різко погіршився за кілька годин після вживання. Спершу з’явилися симптоми сильного харчового отруєння (блювота, пронос), а згодом в батька почали відмовляти органи, лікарям не вдалося його врятувати.

За фактом трагедії поліцейські розслідують кримінальне провадження.

«За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 ККУ (з додатковою відміткою – нещасний випадок)», – повідомила ZAXID.NET керівниця окружної прокуратури Юлія Кулинич.

Як відрізнити отруйну чемерицю, пізньоцвіт осінній від черемші?

Чемериця і пізньоцвіт осінній – зовні дуже схожі на черемшу, але вони отруйні. Листя цих рослин ранньою весною дуже легко сплутати і можна отруїтися.

Відрізнити їх можна, уважно розглянувши рослини. Листя черемші ніжне, з вираженим цибулево-часниковим запахом. Чемериця ж має листя більш щільне, гофроване, широке, з прожилками. Листя пізньоцвіту осіннього помітно товсті та жорсткі, мають вузлувату верхівку.

Вживання листя чемериці та пізньоцвіту призводить до тяжкого отруєння, яке супроводжується нудотою, блювотою, утрудненим ковтанням, печією в роті, сильним (іноді кривавим) проносом, зниженням температури тіла і кров'яного тиску.

При перших ознаках отруєння необхідно відразу викликати лікаря та діяти за його рекомендаціями. Отруєння чемерицею та пізньоцвітом осіннім дуже небезпечне та може виявитися смертельним.