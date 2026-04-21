У МВС припустили, що нападник спочатку не планував стріляти

Колишній військовий Дмитро Васильченков, який влаштував теракт у Києві 18 квітня, записував події на диктофон свого телефона. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

За даними правоохоронців, теракт стався на тлі побутового конфлікту між стрільцем та його сусідом. Васильченков жив на пʼятому поверсі будинку на вул. Деміївській, а його сусід – на поверх вище. 18 квітня між ними знову сталася сварка. За словами Клименка, сусід, якого застрелив нападник, називав стрільця «директором», і це його дратувало.

Після скоєння теракту та ліквідації стрільця поліція вилучила в нього телефон. Правоохоронці побачили, що всі дії він записував на диктофон, що дозволило встановити перебіг подій похвилинно. Водночас, за словами Клименка, нападник постійно бурмотів та надиктовував незвʼязні словосполучення, через що його було дуже важко зрозуміти.

Міністр внутрішніх справ припустив, що стрілець увімкнув диктофон, бо, можливо, й не думав стріляти того дня.

«Ми так думаємо, попередньо, що він спеціально почав записувати. Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його “клемануло” — це за його словами на записі чути. На його буркотіння одна із жертв сказала: “Що, пластинка заїла?”» – розповів Клименко.

У поліції повідомили, що нападника раніше судили за ст. 125 ККУ (завдання легких тілесних ушкоджень), але провадження тоді закрили через примирення сторін, а судимість чоловіка була погашена.

Водночас він заявив, що «має запитання» до приватної клініки, яка видала нападнику медичну довідку для продовження дозволу на носіння зброї. Клименко розповів, що довідка не була підробленою, але правоохоронці сумніваються, чи лікарі проводили повне обстеження. Він запевнив, що правоохоронні органи «загострять увагу на субʼєктах, які можуть видавати такі довідки».

Теракт у Києві – що відомо

18 квітня в Голосіївському районі Києва колишній військовий Дмитро Васильченков влаштував стрілянину. Чоловік почав стріляти в людей з травматичної зброї, потім підпалив свою квартиру та дістав карабін. Згодом він увірвався до супермаркету й захопив людей у заручники. Внаслідок теракту загинули семеро людей, ще щонайменше 14 отримали поранення.

Вже 19 квітня у соцмережах зʼявилося відео стрілянини, на якому видно, що двоє поліцейських втекли після перших пострілів, залишивши цивільних поруш зі стрільцем. 20 квітня Офіс генпрокурора оприлюднив відео з бодікамер одного з патрульного, що втік – на ньому видно, як поліцейський, почувши постріли, тікає з місця події із табельною зброєю в руках.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування, поліцейських відсторонили, а 20 квітня повідомили їм про підозри у службовій недбалості.

На тлі теракту начальник патрульної поліції генерал Євген Жуком подав у відставку. Втім, 21 квітня Ігор Клименко призначив його радником голови Нацполіції, зазначивши, що «дуже хотів би», щоб Жуков залишився на посаді.