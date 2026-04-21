Пікап отримав Перший окремий медичний батальйон ЗСУ

Британська співачка Дуа Ліпа через свою медіаплатформу Servise95 долучилась до збору на автомобіль Перший окремий медичний батальйон ЗСУ. Про це 21 квітня повідомили в соцмережах медбату.

«Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика… Але вона ніколи і не нульова. Дякуємо Дуа Ліпі, Servise95 та Driving Ukraine за цей потужний пікап для Першого окремого медичного батальйону, кошти на який були зібрані на заході Service95. Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життя в зоні бойових дій», – повідомили в Першому ОМБ.

Як вказано на сайті організації Driving Ukraine, для України купили евакуаційний автомобіль, організацією збору на який займалися Лу Брінтесон та Ліндсі Карман. Зазначається, що пікав купили у Великій Британії, модифікували і передали в Україну.

Зазначимо, що Дуа Ліпа неодноразово публічну підтримувала Україну, а її сервіс Servise95 часто організовує різні заходи, спрямовані на гуманітарну допомогу України. Зокрема, у березні платформа підтримала благодійний захід у Лондоні, організований Driving Ukraine та був спрямований на збір грошей на автомобілі для українських військових.

Організацію Driving Ukraine заснували британець Фінн Ватт та українець Максим Сослюк. Із 2022 року вона доставила для українських військових понад 300 автомобілів.